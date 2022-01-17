Депутат Ананских назвал заявление Бербок о «Северном потоке — 2» накаливанием отношений

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия с партнёрами примут «подходящие меры» против «Северного потока — 2» в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Депутат Ананских назвал заявление Бербок о «Северном потоке — 2» накаливанием отношений
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Депутат выразил мнение, что это «политическая риторика, которая направлена российской стороне», особенно в преддверии поездки Бербок в Россию.

«Это небольшое накаливание отношений... В данной ситуации все вопросы как раз сейчас к Германии, которая затягивает сертификацию «Северного потока — 2», — сказал депутат.

По мнению Ананских, Бербок в первую очередь стоит обратиться к правительству Германии с вопросом, почему до сих не сертифицирован проект.

Он напомнил, что российская сторона всё сделала «в срок» и готова к поставкам газа в Европу.

Ранее Бербок пригрозила России «подходящими мерами» против «Северного потока — 2» в случае обострения ситуации вокруг Украины.

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