Депутат Ананских назвал заявление Бербок о «Северном потоке — 2» накаливанием отношений

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия с партнёрами примут «подходящие меры» против «Северного потока — 2» в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Депутат выразил мнение, что это «политическая риторика, которая направлена российской стороне», особенно в преддверии поездки Бербок в Россию.

«Это небольшое накаливание отношений... В данной ситуации все вопросы как раз сейчас к Германии, которая затягивает сертификацию «Северного потока — 2», — сказал депутат.

По мнению Ананских, Бербок в первую очередь стоит обратиться к правительству Германии с вопросом, почему до сих не сертифицирован проект.

Он напомнил, что российская сторона всё сделала «в срок» и готова к поставкам газа в Европу.

Ранее Бербок пригрозила России «подходящими мерами» против «Северного потока — 2» в случае обострения ситуации вокруг Украины.