Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля вырастет до $47,7 за тонну

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля повысится на $1 и составит $47,7 за тонну.

Как пишет РИА Новости, об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

«Согласно расчётам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в России с 1 февраля 2022 года повысится на $1,0 и составит $47,7 за тонну», — отмечается в сообщении министерства.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $46,7 за тонну.

Мировые цены на нефть росли в ходе торгов в понедельник, 17 января.

Февральские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,33%, составив $84,10 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в марте поднялась на 0,06% — до $86,11 за баррель.

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров прокомментировал в беседе с ФАН динамику нефтяных котировок.