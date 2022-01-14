Цена газа в Европе закрепилась ниже $1000 за тысячу кубометров по итогам торгового дня
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Отмечается, что цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $985 за 1 тыс. куб. м.
Общее снижение стоимости газа по итогам дня составило 2,3%.
Ранее преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с ценами на газ в Европе.