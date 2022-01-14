Цена газа в Европе закрепилась ниже $1000 за тысячу кубометров по итогам торгового дня

Цена январского фьючерса на газ в Европе закрепилась на отметке ниже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м по итогам торгового дня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $985 за 1 тыс. куб. м.

Общее снижение стоимости газа по итогам дня составило 2,3%.

Ранее преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с ценами на газ в Европе.