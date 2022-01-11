Экономист Митрахович высказался о ситуации с ценами на газ в Европе

Преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о ситуации с ценами на газ в Европе.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что потребители выбирают газ по долгосрочным контрактам, поскольку тот дешевле.

«Европейские компании сейчас ждут, когда появится возможность купить газ дешевле. Есть вероятность, что тёплая погода на уровне +10…+15 ˚С посодействует снижению цены. Также роль сыграют и другие факторы, в том числе поставки сжиженного природного газа из Соединённых Штатов Америки», — заявил эксперт.

По его словам, при снижении температуры воздуха компаниям придётся закупать газ даже на сверхконтрактные объёмы по высоким спотовым ценам.

Ранее, как сообщало ФАН, президент секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» Ассоциации международных исследований, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Станислав Ткаченко рассказал об итогах года в мировой экономике.