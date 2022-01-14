В Русско-Азиатском союзе промышленников прокомментировали динамику курса рубля

Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, прокомментировал динамику курса рубля.

«При нынешних котировках нефти курс доллара должен находиться в коридоре 67—71 рубль. Вероятно, постепенная нормализация внешнеполитической ситуации и снижение влияния геополитических факторов поддержат российскую валюту», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам эсперта, на 2022 год в целом сохраняются позитивные прогнозы относительно цен на нефть, газ и цветные металлы, что окажет поддержку сальдо платёжного баланса и поддержит курс российской валюты.

Манкевич не исключил, что в течение этого года рубль укрепится к доллару на 3—7%.

Ранее доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук прокомментировал ситуацию на валютном рынке.