В Русско-Азиатском союзе промышленников прокомментировали динамику курса рубля
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«При нынешних котировках нефти курс доллара должен находиться в коридоре 67—71 рубль. Вероятно, постепенная нормализация внешнеполитической ситуации и снижение влияния геополитических факторов поддержат российскую валюту», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По словам эсперта, на 2022 год в целом сохраняются позитивные прогнозы относительно цен на нефть, газ и цветные металлы, что окажет поддержку сальдо платёжного баланса и поддержит курс российской валюты.
Манкевич не исключил, что в течение этого года рубль укрепится к доллару на 3—7%.
Ранее доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук прокомментировал ситуацию на валютном рынке.