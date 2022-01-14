Экономист Зайнуллин рассказал о поддерживающих рубль факторах

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Сергей Зайнуллин, доцент кафедры Национальной экономики Экономического факультета РУДН, рассказал о факторах, поддерживающих рубль.
Экономист Зайнуллин рассказал о поддерживающих рубль факторах
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«Холодная зима поддерживает высокий спрос на нефть газ, электроэнергию. Это ведёт к повышению цен на энергоресурсы как на основную статью российского экспорта и укреплению рубля», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, ещё одним фактором укрепления национальной валюты станет рост цен на древесину, металлы на 50 — 100%.

«Пандемия и ограничение туристических путешествий ослабляют спрос на иностранную валюту и поддерживают рубль», — отметил Зайнуллин.

Как прогнозирует эксперт, благоприятными для рубля периодами могут стать март — апрель, когда происходит уплата налогов за год, а также июль — срок уплаты налогов за первое полугодие, и октябрь — уплата налогов за 9 месяцев.

Ранее доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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