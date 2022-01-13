Курс рубля 13 января снижался по отношению к мировым валютам

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Курс рубля 13 января снижался по отношению к мировым валютам. Об этом сообщило РИА Новости.
Курс рубля 13 января снижался по отношению к мировым валютам
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Отмечается, что индекс Мосбиржи днём 13 января падал на 2,04%, до 3752,03 пункта. При этом во время торгов падение достигало уровня 2,44%.

При этом долларовый индекс РТС падал на 2,95%, до 1565,04 пункта.

По информации на 17:48 мск, евро вырос на 1,56 рубля — до 87,06 рубля.

По данным на 18:06 мск, доллар вырос на 1,8% к закрытию предыдущей сессии — до 76,05 рубля.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил об отсутствии оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям о безопасности.

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