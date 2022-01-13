В Москве рассказали о росте объёмов промышленного производства в 2021 году

За период с января по ноябрь 2021-го объём промышленного производства в столице увеличился на 29,2% по сравнению с показателями 2020 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Увеличение произошло в основном за счёт химической, электронной и пищевой промышленности, производства лекарств», — приводит его слова НСН.

Ефимов также отметил увеличение соответствующих показателей в машиностроении, лёгкой промышленности, производстве бумаги и обработке древесины.

В свою очередь, как уточняет сайт «Дни.ру», рост показателей производства зафиксировали и в химической промышленности Москвы — на 43,5%.

Это произошло за счёт наращивания производства лаков, красок и материалов для нанесения покрытий.

Ранее Ефимов рассказал, что в редевелопмент двух участков бывшей столичной промзоны «Огородный проезд» общей площадью 22,5 га вложат 62 млрд рублей.