В Москве рассказали о росте объёмов промышленного производства в 2021 году
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«Увеличение произошло в основном за счёт химической, электронной и пищевой промышленности, производства лекарств», — приводит его слова НСН.
Ефимов также отметил увеличение соответствующих показателей в машиностроении, лёгкой промышленности, производстве бумаги и обработке древесины.
В свою очередь, как уточняет сайт «Дни.ру», рост показателей производства зафиксировали и в химической промышленности Москвы — на 43,5%.
Это произошло за счёт наращивания производства лаков, красок и материалов для нанесения покрытий.
Ранее Ефимов рассказал, что в редевелопмент двух участков бывшей столичной промзоны «Огородный проезд» общей площадью 22,5 га вложат 62 млрд рублей.