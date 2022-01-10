В реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в редевелопмент двух участков бывшей столичной промзоны «Огородный проезд» общей площадью 22,5 га вложат 62 млрд рублей.

Ежегодные поступления в бюджет ожидаются на уровне 3,5 млрд рублей, приводит слова Ефимова НСН.

«В будущем здесь построят жилые дома, образовательные и спортивные учреждения, а также объекты общественно-делового назначения. Для города будет создано более 18 тыс. новых рабочих мест», — заявил вице-мэр.

Отмечается, что речь идёт об участке, который ограничен МЦД-2 и Огородным проездом, а также о площадке между Складочной улицей и жилым комплексом на Новодмитровской улице, где в настоящее время располагаются автосервисы, склады и офисы.

Как ранее сообщали «Дни.ру», власти Москвы представили проект благоустройства Волоколамского шоссе.