В Крыму рассказали о помощи малым и средним предприятиям в 2021 году

За 2021 год в Крыму малым и средним предприятиям в рамках госпрограмм выдали льготных кредитов на общую сумму более 10,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития республики.

«Реализация льготных кредитов в рамках государственных программ для МСП в 2021 году превысила 10,1 млрд рублей», — приводит заявление ведомства «Крыминформ».

Как отмечается, в 2022 году в Крыму продолжат действовать четыре программы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее НСН сообщила, что столичные промышленные предприятия смогут получить займы на внедрение решений в области IT.