В Крыму рассказали о помощи малым и средним предприятиям в 2021 году

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За 2021 год в Крыму малым и средним предприятиям в рамках госпрограмм выдали льготных кредитов на общую сумму более 10,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития республики.
В Крыму рассказали о помощи малым и средним предприятиям в 2021 году
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«Реализация льготных кредитов в рамках государственных программ для МСП в 2021 году превысила 10,1 млрд рублей», — приводит заявление ведомства «Крыминформ».

Как отмечается, в 2022 году в Крыму продолжат действовать четыре программы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее НСН сообщила, что столичные промышленные предприятия смогут получить займы на внедрение решений в области IT.

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