В Крыму рассказали о помощи малым и средним предприятиям в 2021 году
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«Реализация льготных кредитов в рамках государственных программ для МСП в 2021 году превысила 10,1 млрд рублей», — приводит заявление ведомства «Крыминформ».
Как отмечается, в 2022 году в Крыму продолжат действовать четыре программы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Ранее НСН сообщила, что столичные промышленные предприятия смогут получить займы на внедрение решений в области IT.