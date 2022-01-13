Кудрин: Россия никогда не вернётся к плановой экономике

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Глава Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что Россия уже никогда не вернётся к Госплану и плановой экономике.
Кудрин: Россия никогда не вернётся к плановой экономике
  • РИА Новости

«Безусловно, к плановой экономике уже никогда не вернемся. Можно спокойно поставить точку в этом споре: Госплана в России уже никогда не будет», — приводит ТАСС слова Кудрина.

По его словам, власти могут прибегать к  регулированию цен, но лишь «в точечных масштабах и в случае шоков на рынке». 

Кудрин отметил, что этого нельзя делать более двух—трёх месяцев.

Ранее Кудрин отметил необходимость увеличения расходов на здравоохранение в России.

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