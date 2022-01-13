Глава МВФ призвала готовиться к экономическим потрясениям в этом году
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«Мы должны быть готовы к тому, что потрясений может быть больше», — приводит ТАСС слова Георгиевой на выступлении в вашингтонском Центре глобального развития.
По её словам, экономические риски в мире растут из-за роста инфляции, сбоев цепочек поставок и общественных беспорядков.
Ранее всемирный банк спрогнозировал снижение роста мировой экономики до 4,1% в 2022 году и до 3,2% в 2023 году из-за ситуации с коронавирусом и инфляции.