Глава МВФ призвала готовиться к экономическим потрясениям в этом году

Международное сообщество должно готовиться к крупным экономическим потрясениям в текущем году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы должны быть готовы к тому, что потрясений может быть больше», — приводит ТАСС слова Георгиевой на выступлении в вашингтонском Центре глобального развития.

По её словам, экономические риски в мире растут из-за роста инфляции, сбоев цепочек поставок и общественных беспорядков.

Ранее всемирный банк спрогнозировал снижение роста мировой экономики до 4,1% в 2022 году и до 3,2% в 2023 году из-за ситуации с коронавирусом и инфляции.