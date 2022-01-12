Сенатор Уорнер назвал санкции США против «Северного потока — 2» ударом по ФРГ
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«Идея нанести удар по самому ключевому союзнику в нынешней ситуации выглядит театральной», — цитирует Уорнера издание Bloomberg.
Он уточнил, что сама идея «Северного потока — 2» ему не нравится.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты проводят с ФРГ и Евросоюзом работу над тем, чтобы затормозить введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».