Сенатор Уорнер назвал санкции США против «Северного потока — 2» ударом по ФРГ

Сенатор от Демократической партии США Марк Уорнер заявил,что введение санкций против газопровода «Северный поток — 2» станет ударом по интересам Германии со стороны США.

«Идея нанести удар по самому ключевому союзнику в нынешней ситуации выглядит театральной», — цитирует Уорнера издание Bloomberg.

Он уточнил, что сама идея «Северного потока — 2» ему не нравится.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты проводят с ФРГ и Евросоюзом работу над тем, чтобы затормозить введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».