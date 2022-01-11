Экономист Финогенова спрогнозировала укрепление доллара и ослабление евро в 2022 году

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм» сделала прогноз относительно валютного курса в 2022 году.

«В случае реализации геополитических рисков, в частности, эскалации санкционной риторики по отношению к России и нового витка конфликта с Украиной, можно ожидать относительно высоких цен на газ, которые ЕС будет вынужден оплачивать. Это может привести к укреплению доллара и ослаблению евро, по крайней мере в первом квартале 2022 года», — заявила Финогенова.

Она также назвала возможным обесценивание рубля на 5—7% к середине 2022 года.

Ранее в Национальном рейтинговом агентстве дали прогноз по курсу рубля на 2022 год. Ожидается, что он будет находиться в диапазоне 73—76 рублей за доллар.