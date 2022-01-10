В Национальном рейтинговом агентстве дали прогноз по курсу рубля на 2022 год
- РИА Новости
«Если возьмём базовый прогноз, то мы рассчитываем, что резкого укрепления доллара не произойдёт, рубль будет находиться в довольно привычном для нас диапазоне 73—76 рублей за доллар. В пессимистичном прогнозе, если геополитический фон изменится в негативную сторону и понизятся цены на нефть и газ, это 76—82 рубля за доллар», — уточнила она в беседе с «Известиями».
В соответствии с оптимистичным прогнозом НРА, соответствующий курс будет находиться в диапазоне 71—73 рубля за доллар.
Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.