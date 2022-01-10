ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке до 10,3% годовых
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Как пишет ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
Отмечается, что рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%.
Для заёмщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут.
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