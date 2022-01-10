ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке до 10,3% годовых

Банк ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотечным кредитам как для готового, так и строящегося жилья на 1 процентный пункт (п. п.) — до 10,3% годовых.

Как пишет ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Отмечается, что рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%.

Для заёмщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут.

За последний год цены на новостройки в России выросли примерно на треть, а стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась почти на 20%. Об этом RT рассказали специалисты отрасли.

Наблюдаемую динамику эксперты в первую очередь связывают с удорожанием стройматериалов и высоким спросом на квадратные метры.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.