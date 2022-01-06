В Минэкономики Украины рассказали о росте цены импортного газа для страны

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В пресс-службе Министерства экономики Украины заявили, что средняя стоимость импортного природного газа на Украине за год — декабрь к декабрю — выросла в 5,9 раза и достигла 1184,6$ за 1 тыс. куб. м.
В Минэкономики Украины рассказали о росте цены импортного газа для страны
  • Legion-Media

«Государственной налоговой службой Украины вычислена средняя таможенная стоимость импортного природного газа... в период с 1 по 21 декабря 2021 года. Она составила 32 274,9 гривны, или 1184,6$ за 1 тыс. куб. м», — цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве отметили, что в декабре 2020 года средняя стоимость импортного газа составляла 202,5$ за 1 тыс. куб. м.

Ранее сообщалось, что крупнейший на Украине Яготинский маслозавод заявил о частичной остановке производства из-за десятикратного повышения цен на газ в стране.

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