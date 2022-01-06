Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом влияния Европы на Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Евросоюз может использовать газопровод «Северный поток — 2» в качестве рычага влияния на политику Москвы.

«Северный поток — 2» — это рычаг, который Евросоюз может использовать в отношении России», — цитирует РИА Новости Блинкена.

По его словам, «трудно представить, что газ запустят по этому трубопроводу при обострении ситуации вокруг Украины».

Ранее глава Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью газете Rheinische Post допустил возможность введения рестрикций в отношении «Северного потока — 2» со стороны США в случае обострения конфликта между Россией и Украиной.

По его словам, закрытие «Северного потока — 2» стало бы экономическим риском для Uniper и газоснабжения Европы в целом.