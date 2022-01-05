Экономист Беляев прокомментировал ситуацию с курсом доллара и евро

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные о том, что в ходе торгов курс доллара поднялся выше 76 рублей, а курс евро превысил 86 рублей.

По мнению Беляева, ситуация в том числе в Казахстане могла повлиять на валютный курс.

Он отметил, что при появлении подобных новостей «курс пытается войти в защитные активы, которыми считаются доллар и евро».

При этом экономист отметил, что на данный момент не существует никаких «фундаментальных условий» для падения курса рубля по отношению к доллару.

Здесь преобладают конъюнктурные факторы, считает собеседник RT.

«Считать это какой-то долгосрочной тенденцией ослабления рубля не стоит», — подчеркнул специалист.

Ранее ТАСС сообщил о том, что в ходе торгов на Мосбирже курс евро превысил отметку в 86 рублей впервые с 21 сентября, а курс доллара впервые с 22 апреля поднялся выше 76 рублей.