Новак рассказал о влиянии омикрон-штамма на ситуацию на рынке нефти

Штамм коронавируса «омикрон» в настоящее время не влияет на спрос на нефть из-за низкой доли госпитализации. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Мы исходим из того, что пока есть неопределённости, связанные с распространением штамма «омикрон», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, «наблюдение и анализ показывают, что, несмотря на большой рост заболеваемости, уровень госпитализации достаточно низкий и это не влияет на снижение спроса на нефть».

Новак также отметил, что технический комитет ОПЕК+ рассмотрел три варианта ситуации на рынке в 2022 году: негативный, оптимистичный и базовый.

Ранее вице-премьер заявил, что Россия в 2022 году может нарастить уровень добычи нефти до 540—550 млн тонн.