Новак рассказал о планах нарастить добычу нефти в России в 2022 году до 550 млн тонн
- Reuters
«Что касается России, мы ожидаем до мая выйти на те уровни, которые мы добывали до сокращений», — цитирует ТАСС Новака.
По его словам, «в следующем году нефтяная отрасль будет добывать больше, чем в 2021 году».
Вице-премьер уточнил, что в 2022 году ожидается добыча на уровне около 540—550 млн тонн.
Ранее Новак заявил, что в ситуации с влиянием нового варианта коронавируса «омикрон» на потребление нефти на данный момент много неопределённостей.