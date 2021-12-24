Новак рассказал о планах нарастить добычу нефти в России в 2022 году до 550 млн тонн

Россия в 2022 году может нарастить уровень добычи нефти до 540—550 млн тонн. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«Что касается России, мы ожидаем до мая выйти на те уровни, которые мы добывали до сокращений», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, «в следующем году нефтяная отрасль будет добывать больше, чем в 2021 году».

Вице-премьер уточнил, что в 2022 году ожидается добыча на уровне около 540—550 млн тонн.

Ранее Новак заявил, что в ситуации с влиянием нового варианта коронавируса «омикрон» на потребление нефти на данный момент много неопределённостей.