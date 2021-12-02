Новак порассуждал о влиянии нового штамма коронавируса на рынок нефти

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в ситуации с влиянием нового варианта коронавируса «омикрон» на потребление нефти на данный момент много неопределённостей.
Новак порассуждал о влиянии нового штамма коронавируса на рынок нефти
  • РИА Новости

«Много неопределённостей относительно его (нового штамма. — RT) влияния на спрос, потребление нефтепродуктов. Мы, например, наблюдаем, что в Европе несколько снизилась мобильная активность в результате принимаемых мер правительствами, то же самое происходит и в Африке», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Новак отметил, что в Латинской Америке и Азии, наоборот, наблюдается увеличение мобильной активности.

«Поэтому надо наблюдать, мы будем вместе с другими странами мониторить ситуацию, как (новый вариант. — RT) будет влиять на мобильность населения», — добавил он.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что ВОЗ пока не располагает данными о смертях от нового штамма коронавируса «омикрон».

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