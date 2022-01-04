Специалист в области финансов Минчичова рассказала о налоге для вкладчиков в 2022 году

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Кандидат экономических наук, доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова рассказала о новом законе о налогообложении для вкладчиков.
Специалист в области финансов Минчичова рассказала о налоге для вкладчиков в 2022 году
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт подчеркнула, что нововведение вступило в силу в наступившем году.

«В условиях роста ставок по вкладам не забывайте о новом законе о налогообложении процентов по банковским вкладам. В 2022 году налог этот придётся заплатить впервые, налогооблагаемая база формировалась в 2021 году. Все доходы выше ключевой ставки ЦБ, помноженной на 1 млн рублей, подлежат налогообложению в 13%. Если ключевая ставка равна 4,25% (такой она была на 1 января 2021 года), то все процентные доходы свыше 42 500 рублей облагаются налогом в 13%. В 2022 году сумма не облагаемого налогом дохода будет выше», — сказала она.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила о важности контролирования своих расходов.

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