Daily Express: Путин перехитрил ЕС по вопросу с газом

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Президенту России Владимиру Путину удалось перехитрить Евросоюз путём договора об увеличении поставок газа в Китай, заявил в статье для газеты Daily Express обозреватель Энтони Ашкенази.
Daily Express: Путин перехитрил ЕС по вопросу с газом
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По его словам, Путин и лидер КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода.

«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири — 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьёзный энергетический кризис», — написал Ашкенази.

Он добавил, что Россия готова поставлять больше газа в Европу, но сертификация «Северного потока — 2» приостановлена.

22 декабря стало известно, что «Газпром» ведёт переговоры с Китаем о поставках сжиженного углеводородного газа и гелия с Амурского ГПЗ.

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