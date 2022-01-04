Сенатор Пушков назвал «интересным» прогноз о «воровстве» Украиной российского газа
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«Интересный прогноз: Украине придётся воровать российский газ, предсказал экс-глава Нафтогаза Коболев, а это приведёт к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — написал Пушков в своём Telegram.
Ранее Андрей Коболев допустил, что при определённых обстоятельствах Украина может начать воровать транзитный российский газ из-за дефицита, что, в свою очередь, приведёт к остановке поставок и расторжению газового договора.