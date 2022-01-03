Аналитик Тихонов высказался о динамике кредитных ставок в 2022 году

Аналитик аналитического центра «Банки.ру» Вадим Тихонов высказался о динамике кредитных ставок в 2022 году.

«Даже после очередного повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 8,5% годовых возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на фоне растущей инфляции сохраняется, поэтому ставки по кредитам будут расти и в начале 2022 года», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его прогнозу, в I квартале 2022 года возможно ещё одно-два повышения ключевой ставки, что приведёт к дальнейшему росту кредитных ставок.

Со своей стороны, коммерческий директор финтех-сервиса Ярослав Баджурак в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» выразил мнение, что ключевая ставка достигнет 9,5% уже в первом полугодии.

«Максимальные банковские проценты по вкладам прибавят к ней 1—1,5% и станут двузначными», — считает он.

Как отметил эксперт, средний уровень процентов по вкладам будет колебаться у границы в 8—8,5%, а максимальные предложения банков будут начинаться с 9%.

Ранее Валерия Минчичова, доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России, спрогнозировала динамику ключевой ставки в 2022 году.