Доцент Минчичова спрогнозировала динамику ключевой ставки в 2022 году

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Валерия Минчичова, доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России, спрогнозировала динамику ключевой ставки в 2022 году.
Доцент Минчичова спрогнозировала динамику ключевой ставки в 2022 году
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В 2022 году, по крайней мере в первом квартале, ключевая ставка будет расти по нескольким причинам», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, это связано с тем, что прогноз по ставке ЦБ на следующий год составляет 7,8% и имеет тенденцию к росту.

Как отметила Минчичова, по итогам всего 2021 года ставки по рублёвым депозитам могут вырасти в 1,6—1,7 раза.

«Так, в начале декабря ставка по депозитам была 7—7,5% годовых, тогда как в начале года не превышала 4,3%», — напомнила эксперт.

Ранее сообщалось, что ВТБ допустил дальнейший рост ставок по кредитам после повышения ключевой ставки до 8,5%.

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