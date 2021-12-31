Associated Press: в Германии закрыли половину атомных электростанций

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В Германии прекратили работу три атомные электростанции из шести. Об этом сообщает Associated Press.
Associated Press: в Германии закрыли половину атомных электростанций
  • Legion-Media

Отмечается, что одна из закрытых станций — Brokdorf — расположена примерно в 40 км к северо-западу от Гамбурга на реке Эльбе.

Также прекращена деятельность АЭС Grohnde в 40 км к югу от Ганновера и Grundremmingen, находящейся в 80 км к западу от Мюнхена. 

В агентстве напомнили, что в ФРГ намерены отказаться от использования атомной энергии к концу следующего года.

В октябре японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановила работу третьего реактора атомной электростанции «Михама» в префектуре Фукуи из-за невыполнения мер по защите инфраструктуры от террористических актов.

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