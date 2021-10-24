В Японии остановили один реактор АЭС «Михама»

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Японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановила работу третьего реактора атомной электростанции (АЭС) «Михама» в префектуре Фукуи из-за невыполнения мер по защите инфраструктуры от террористических актов.
В Японии остановили один реактор АЭС «Михама»
  • © AP Photo/Kyodo

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что соответствующие работы по укреплению инфраструктуры должны были завершиться 25 октября, однако компания не смогла выполнить их к положенному сроку и была вынуждена остановить функционирование реактора, следуя соответствующему предписанию японского государственного Комитета по контролю за атомной энергетикой.

По данным компании, укрепление инфраструктуры для защиты от терактов на АЭС теперь планируется завершить к сентябрю 2022 года, а вновь запустить реактор тогда можно будет в октябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что второй энергоблок Ростовской АЭС был отключён от сети из-за отклонений в работе.

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