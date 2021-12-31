Директор Фонда энергетического развития прокомментировал снижение стоимости газа в Европе

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Анастасия Белоусова
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT снижение стоимости газа в Европе ниже $900 за 1 тыс. куб. м.
Директор Фонда энергетического развития прокомментировал снижение стоимости газа в Европе
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«Основная причина в том, что повысилась температура в Европе. Второе, всё-таки танкеры пошли со сжиженным газом», — считает аналитик.

По его мнению, системно этот вопрос всё равно не решается.

«С сентября нормальным считается уровень в $1 тыс. Колебание плюс-минус $200. Ситуация чуть-чуть смягчилась. Но даже $900 — это всё равно очень дорого. Вспомним прошлую зиму, когда $350 считали достаточно высокой ценой», — сказал Пикин.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м.

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