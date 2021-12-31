Цена газа в Европе опустилась ниже $900 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Уточняется, что цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась к 14:00 мск до $870 и ниже за 1 тыс. куб. м.

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет 15%.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что волатильность газовых цен вызвана деятельностью трейдеров.