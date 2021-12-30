Экономист Митрахович объяснил снижение цен на газ в Европе

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Анастасия Белоусова
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT объяснил причины снижения стоимости газа в Европе до $1000 за тысячу кубометров.
Экономист Митрахович объяснил снижение цен на газ в Европе
  • Reuters

«Она (стоимость. — RT) падала с очень высоких показателей. Настолько высоких, что даже после этого снижения она остаётся крайне высокой. Я бы даже сказал, неадекватно высокой для нормального функционирования рынка и потребителей», — пояснил он.

Митрахович уточнил, что снижение цены могло произойти и из-за погодных условий.

«Посмотрите, какая в Лондоне температура на Новый год, — +15˚С. И в других странах Европы тоже не очень холодно», — подчеркнул экономист.

Ещё одной причиной Митрахович назвал ситуацию на спекулятивном рынке.

«Он меняется быстро — в зависимости от того, какие новости приходят. Приходят новости про американский СПГ — и цена снижается. Это не значит, что всё закончилось: она всё равно остаётся очень высокой. Вполне возможно, что и на следующий год цены будут высокие», — заключил собеседник RT.

По данным биржи ICE, цена газа в Европе вечером 30 декабря впервые с 6 декабря опустилась ниже $1000 за 1 тыс. кубометров.

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