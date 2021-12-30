Цена газа в Европе впервые с 6 декабря опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе впервые с 6 декабря опустилась ниже $1000 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $995 за 1 тыс. куб. м, или €85 за МВт⋅ч, сообщает ТАСС.

Общее снижение стоимости газа за день составляет почти 12%.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что волатильность газовых цен вызвана деятельностью трейдеров.