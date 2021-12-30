Экономист Гинько назвал причины повышения курса доллара и евро
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«Ситуация носит временный характер, то есть это временные колебания», — уточнил экономист.
По его словам, на фоне небольшого объёма совершаемых на рынке транзакций «возникает высокая волатильность», которая может привести и к росту, и к падению курса иностранной валюты.
Причина, как утверждает Гинько, состоит в «низком объёме торгов».
«Фундаментально рубль выглядит очень сильной валютой. Это связано с тем, что осенью индекс Мосбиржи несколько раз обновлял исторический максимум», — сообщил эксперт.
Он также отметил, что существует большой интерес к российскому фондовому рынку, который не ослабевает.
«Фактор, который связан с притоком и оттоком иностранного капитала, говорит в пользу укрепления стоимости рубля в ближайший I квартал. Второй фактор — высокие цены на нефть — баррель Brent на неделе достигал практически $80... Цены на природный газ по фьючерсам за последние 12 месяцев выросли в девять раз. Для нас это тоже позитивный фактор», — заключил специалист.
По мнению Гинько, иностранные инвесторы заинтересованы в российских акциях, что служит укреплению рубля.
Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 85 рублей.
Отмечается, что курс доллара увеличился на 1 рубль 11 копеек — до 75,11 рубля.