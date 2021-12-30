Минприроды ожидает падения частных инвестиций в разведку углеводородов в 2021 году

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Минприроды России ожидает падения частных инвестиций в геологоразведку (ГРР) нефти, газа и конденсата в 2021 году примерно на 12%, заявил глава ведомства Александр Козлов.
Минприроды ожидает падения частных инвестиций в разведку углеводородов в 2021 году
  • Reuters
  • © Sergei Karpukhin

«В 2021 году объём частных инвестиций компаний в геологоразведку на углеводородное сырье ожидается на уровне 300 млрд рублей с последующим ростом порядка 5% ежегодно», — цитирует РИА Новости Козлова.

По его словам, в прошлом году инвестиции составили 340 млрд рублей и показали рост на 8% по сравнению с 2019 годом.

2 декабря Saxo Bank сообщал, что Энергетический кризис 2021 года может заставить правительства отложить планы по отказу от углеводородов на несколько лет.

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