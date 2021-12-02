Saxo Bank: энергокризис заставит правительства отложить отказ от нефти и газа

Энергетический кризис 2021 года может заставить правительства отложить планы по отказу от углеводородов на несколько лет, говорится в отчёте Saxo Bank.

«План по прекращению использования ископаемого топлива придётся отложить. Осознавая инфляционную угрозу, исходящую от роста цен на сырьевые товары, и риск крушения «экономического локомотива» из-за нереалистичных сроков перехода к зелёной энергии, директивные органы откажутся от целей по нормализации климата», — цитирует РИА Новости отчёт банка.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отечественная энергетика в настоящее время является одной из самых зелёных в мире.