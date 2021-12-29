Темпы роста ВВП России в ноябре ускорились до 5,2% в годовом выражении

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Рост уровня внутреннего валового продукта (ВВП) в России в ноябре ускорился до 5,2% в годовом выражении, следует из оценки Минэкономразвития.
Темпы роста ВВП России в ноябре ускорились до 5,2% в годовом выражении
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В годовом выражении прирост ВВП в ноябре, по оценке, составил 5,2% год к году (после 4,8% год к году в октябре и 4,3% в III квартале в годовом выражении), по итогам января — ноября — 4,7% год к году», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что больше всего на ускорение роста ВВП повлияли строительство и сельское хозяйство.

Ранее Всемирный банк в своём декабрьском докладе сообщил, что, согласно прогнозам, рост внутреннего валового продукта в России в 2021 году сохранится на уровне 4,3%.

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