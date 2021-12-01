Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП России в 2021 году на уровне 4,3%

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Всемирный банк в своём декабрьском докладе сообщил, что, согласно прогнозам, рост внутреннего валового продукта в России в 2021 году сохранится на уровне 4,3%.
Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП России в 2021 году на уровне 4,3%
  • AP

«В 2021 году российская экономика работала на полную мощность, и, согласно прогнозам, экономический рост составит 4,3%», — цитирует РИА Новости доклад.

Отмечается, что сохранение ограничений в связи с коронавирусом может затормозить рост в следующем году. 

В докладе говорится, что прогнозируемый рост реального ВВП в 2022 году составит 2,4%, «замедлившись до 1,8% к 2023 году».

Ранее в Росстате сообщили, что ВВП России в III квартале 2021 года вырос на 4,3% в годовом выражении после увеличения на 10,5% в II квартале.

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