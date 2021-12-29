Путин назвал ровной и стабильной ситуацию с газоснабжением в России
- РИА Новости
Об этом он заявил на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.
«Что касается газоснабжения, то здесь у нас ситуация ровная, стабильная», — приводит ТАСС слова Путина.
Глава государства выразил надежду, что «так будет и со всеми другими компонентами большой энергетики».
Также Путин заявил, что система жилищно-коммунального хозяйства в стране зимой должна работать чётко, а поставки энергоресурсов — вестись ритмично.