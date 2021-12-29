Путин назвал ровной и стабильной ситуацию с газоснабжением в России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин назвал ровной и стабильной ситуацию с газоснабжением в стране.
Путин назвал ровной и стабильной ситуацию с газоснабжением в России
  • РИА Новости

Об этом он заявил на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

«Что касается газоснабжения, то здесь у нас ситуация ровная, стабильная», — приводит ТАСС слова Путина.

Глава государства выразил надежду, что «так будет и со всеми другими компонентами большой энергетики».

Также Путин заявил, что система жилищно-коммунального хозяйства в стране зимой должна работать чётко, а поставки энергоресурсов — вестись ритмично.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить