Курс евро на Мосбирже превысил 84 рубля впервые с 7 декабря
- РИА Новости
Курс доллара расчётами «завтра» рос на 32 копейки — до 74,04 рубля, курс евро — на 74 копейки, до 84,08 рубля.
В последний раз курс евро находился на отметке выше 84 рублей 7 декабря 2021 года.
Ранее старший аналитик информационно-аналитического центра Анна Бодрова дала прогноз по курсу доллара и евро в январе 2022 года.
В конце ноября финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.