Курс евро на Мосбирже превысил 84 рубля впервые с 7 декабря

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже торговался на уровне чуть выше 84 рублей впервые с 7 декабря.
Курс евро на Мосбирже превысил 84 рубля впервые с 7 декабря
  • РИА Новости

Курс доллара расчётами «завтра» рос на 32 копейки — до 74,04 рубля, курс евро — на 74 копейки, до 84,08 рубля.

В последний раз курс евро находился на отметке выше 84 рублей 7 декабря 2021 года.

Ранее старший аналитик информационно-аналитического центра Анна Бодрова дала прогноз по курсу доллара и евро в январе 2022 года.

В конце ноября финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

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