Аналитик Бодрова спрогнозировала курс доллара и евро в январе
- Legion-Media
«В январе значение будет иметь, безусловно, сырьевая конъюнктура и отношение глобальных инвесторов к риску. От позитива в этих катализаторах и будет зависеть благополучие рубля», — отметила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Эксперт, в частности, добавила, что поддержкой для рубля станет отсутствие рисков со стороны эпидемиологической составляющей. Сглаженный геополитический фон также поддержит позиции рубля.
В свою очередь, ослабить отечественную валюту может массовый уход инвесторов от рисков в силу тех или иных причин.
«В среднем, доллар США может колебаться в январе в диапазоне 73—75 рублей, евро — 82—85 рублей», подытожила Бодрова.
Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.