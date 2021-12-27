Аналитик Бодрова спрогнозировала курс доллара и евро в январе

Старший аналитик информационно-аналитического центра Анна Бодрова дала прогноз по курсу доллара и евро в январе 2022 года.

«В январе значение будет иметь, безусловно, сырьевая конъюнктура и отношение глобальных инвесторов к риску. От позитива в этих катализаторах и будет зависеть благополучие рубля», — отметила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Эксперт, в частности, добавила, что поддержкой для рубля станет отсутствие рисков со стороны эпидемиологической составляющей. Сглаженный геополитический фон также поддержит позиции рубля.

В свою очередь, ослабить отечественную валюту может массовый уход инвесторов от рисков в силу тех или иных причин.

«В среднем, доллар США может колебаться в январе в диапазоне 73—75 рублей, евро — 82—85 рублей», подытожила Бодрова.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.