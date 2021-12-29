Аналитик Фролов прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что Киев не должен требовать сумм, превышающих ныне действующие тарифы и существующие ценовые альтернативы.

«Также условия должны соответствовать ценовой конъюнктуре на прокачку топлива в Европейском союзе», — сказал эксперт.

По его словам, объёмы будут зависеть от совокупности факторов, главное следствие которых — объём потребления газа в Европе.

«Украине было бы неплохо начать вкладывать деньги в ремонт и модернизацию государственной газотранспортной системы. Даже по оптимистичным оценкам, недовложения Киева в ГТС составляют 70%», — отметил Фролов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК заявил, что при выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии украинской газотранспортной системы Россия и после 2024 года будет бронировать мощности ГТС Украины.

Представитель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФАН высказался о ситуации в сфере энергетики Европы.