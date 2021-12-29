В Институте национальной энергетики высказались о вероятности продления газотранспортного контракта с Украиной

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов высказался о вероятности продления газотранспортного контракта с Украиной.

«Украинцы постоянно говорят о желании продлить газотранспортный контракт с РФ на 10—15 лет и на большие объёмы поставок — это стандартная риторика, Киев рассказывает о том, чего хочет добиться», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, переговоры по транзиту состоятся, и здесь три ключевых момента — объём транзита, тариф на прокачку газа и будет ли Украина покупать российское сырьё.

«Принципиальным условием являются объёмы закупок российского газа в ЕС, а не желание Украины. В условиях, когда Брюссель заявляет о планах отказаться от закупок газа, нельзя планировать на 15 лет вперёд», — добавил Правосудов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК заявил, что при выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии украинской газотранспортной системы Россия и после 2024 года будет бронировать мощности ГТС Украины.

Представитель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФАН высказался о ситуации в сфере энергетики Европы.