Собянин подписал распоряжение о расширении участия малого бизнеса и НКО в госзакупках

В Москве расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

По данным НСН, начальная максимальная цена, по которой будут осуществляться закупки, увеличена почти в семь раз — с 3 млн до 20 млн рублей.

Постановление мэра российской столицы также повлияет на положение о системе госзакупок Москвы — это было необходимо сделать, чтобы нормы документа соответствовали Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее заявил, что с начала текущего года Москва закупила у индивидуальных предпринимателей и физических лиц продукцию и услуги почти на 11 млрд рублей.