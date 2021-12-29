Собянин подписал распоряжение о расширении участия малого бизнеса и НКО в госзакупках

Короткая ссылка
В Москве расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.
Собянин подписал распоряжение о расширении участия малого бизнеса и НКО в госзакупках
  • РИА Новости

По данным НСН, начальная максимальная цена, по которой будут осуществляться закупки, увеличена почти в семь раз — с 3 млн до 20 млн рублей.

Постановление мэра российской столицы также повлияет на положение о системе госзакупок Москвы — это было необходимо сделать, чтобы нормы документа соответствовали Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее заявил, что с начала текущего года Москва закупила у индивидуальных предпринимателей и физических лиц продукцию и услуги почти на 11 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить