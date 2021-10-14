Москва увеличила объём закупок через портал поставщиков на 60% в 2021 году
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«За девять месяцев 2021 года объём закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц через портал поставщиков вырос на 60,3% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, когда этот показатель составил 6,8 млрд рублей, и на 153% — в сравнении с 2019 годом, когда объём закупок достиг 4,3 млрд рублей», — уточнил Ефимов.
Как ранее передавала НСН, в Московской торгово-промышленной палате рассказали о мерах поддержки предпринимателей.