Москва увеличила объём закупок через портал поставщиков на 60% в 2021 году

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала текущего года Москва закупила у индивидуальных предпринимателей и физических лиц продукцию и услуги почти на 11 млрд рублей.
Москва увеличила объём закупок через портал поставщиков на 60% в 2021 году
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«За девять месяцев 2021 года объём закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц через портал поставщиков вырос на 60,3% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, когда этот показатель составил 6,8 млрд рублей, и на 153% — в сравнении с 2019 годом, когда объём закупок достиг 4,3 млрд рублей», — уточнил Ефимов.

Как ранее передавала НСН, в Московской торгово-промышленной палате рассказали о мерах поддержки предпринимателей.

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