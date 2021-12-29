Матвиенко прокомментировала ситуацию с инфляцией в России

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала оценку уровня инфляции в России в 2021 году.
Матвиенко прокомментировала ситуацию с инфляцией в России
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

По словам Матвиенко, рост инфляции — это «проблема проблем».

«У нас целевой показатель инфляции был 4%, сейчас он будет 8% — в два раза выше. Это очень чувствительно. Отчасти это влияние внешних факторов. И если бы правительство, Центробанк не принимали меры, то удар по кошельку граждан мог быть гораздо сильнее. То, что ЦБ повышает ключевую ставку, конечно, не нравится бизнесу. Но Центробанк поступает профессионально, в соответствии с ситуацией», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Матвиенко, в частности, отметила, что правительство принимало меры для сдерживания роста экспорта, стараясь нарастить объёмы производства. Ведь чем больше предложение товаров, тем ниже цены, объяснила она.

«Нельзя считать принятые меры по сдерживанию цен исчерпывающими, нужно продолжать работать. Надеюсь, в следующем году ситуация будет лучше. Во всяком случае прогноз на 2022 год выглядит более благоприятным, есть основания полагать, что пик роста цен пройден», — добавила председатель Совфеда.

Ранее экономист Евгений Иванов в беседе ФБА «Экономика сегодня» заявил, что систематический контроль ценообразования позволит снизить стоимость продуктов питания в России уже в следующем году.

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