В ФАС не ожидают резкого роста цен на бензин в 2022 году
- © Константин Михальчевский
- РИА Новости
Он отметил, что оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снижаются в течение длительного времени и находятся в данный момент на уровне начала 2021 года.
«Мы не ожидаем какого-то резкого роста (цен в 2022 году. — RT). Тем более что демпферный механизм, который существует... эффективен, он регулярно корректируется и позволяет цены сдерживать», — приводит ТАСС слова Шаскольского, сказанные в интервью RTVI.
Ранее в ФАС заявили, что в России наступает пик роста биржевых цен на зимнее дизельное топливо.