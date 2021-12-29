В ФАС не ожидают резкого роста цен на бензин в 2022 году

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не ожидает резкого роста стоимости бензина в 2022 году. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский.
В ФАС не ожидают резкого роста цен на бензин в 2022 году
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Он отметил, что оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снижаются в течение длительного времени и находятся в данный момент на уровне начала 2021 года.

«Мы не ожидаем какого-то резкого роста (цен в 2022 году. — RT). Тем более что демпферный механизм, который существует... эффективен, он регулярно корректируется и позволяет цены сдерживать», — приводит ТАСС слова Шаскольского, сказанные в интервью RTVI.

Ранее в ФАС заявили, что в России наступает пик роста биржевых цен на зимнее дизельное топливо.

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