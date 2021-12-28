В Волгоградской области рассказали о росте оборота розничной торговли

По данным Волгоградстата, в январе — ноябре 2021 года оборот розничной торговли Волгоградской области составил 428,4 млрд рублей, увеличившись на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает сайт Novostivolgograda.

Продовольственных товаров, включая напитки и табачные изделия, реализовано на 193,1 млрд рублей, непродовольственных товаров — на 235,4 млрд.

Наибольший удельный вес в общем обороте розничной торговли приходится на крупный бизнес — 58,6%. Вклад малого и среднего предпринимательства составил 36,2%, рынки и ярмарки — 5,2%.

Вместе с тем стало известно, что доходы бюджета Курганской области за счёт федеральной помощи в 2022—2024 годах вырастут на 22,6 млрд рублей. Об этом 28 декабря на заседании Курганской облдумы сообщил замгубернатора Константин Ермаков, передаёт URA.RU.

«В связи с принятием федерального бюджета стали известны дополнительные суммы финансовой помощи бюджету Курганской области. На 2022 год по сравнению с первым чтением финансовая помощь увеличивается на 5,5 млрд рублей. В 2023 году — на 7,2 млрд рублей. В 2024 году — на 9,9 млрд рублей», — уточнил Ермаков.

Ранее сообщалось, что рост поступлений от налогов, сборов и других обязательных платежей в Приморском крае составил 29,5% за январь — ноябрь 2021 года. Всего поступило 142,25 млрд рублей.