Рост налоговых поступлений в Приморье составил 29,5% за январь — ноябрь

Рост поступлений от налогов, сборов и других обязательных платежей в Приморском крае составил 29,5% за январь — ноябрь 2021 года. Всего поступило 142,25 млрд рублей.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные регионального УФНС России.

Самую большую долю в структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета составили НДФЛ (35,9%) и налог на прибыль организаций (26,1%).

За 11 месяцев в федеральный бюджет поступило 27,4 млрд рублей, в консолидированный бюджет региона — 114,8 млрд.

Также стало известно об итогах работы Фонда развития промышленности Самарской области в 2021 году, передаёт volga.news. Общая сумма предоставленных льготных займов для реализации инвестпроектов составила 264 млн рублей.

«По действующей региональной программе в этом году региональный Фонд развития промышленности одобрил девять инвестпроектов на общую сумму 114 млн рублей, в текущем году восемь проектов уже профинансировано. Это проекты в сфере производства автокомпонентов, упаковочных и изоляционных материалов, сухих строительных смесей и многих других», — заявил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

По его словам, фонд работает с предприятиями на условиях софинансирования, и общий объём инвестиций по поддержанным проектам по регпрограмме превысит 157 млн рублей.

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