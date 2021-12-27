Рост налоговых поступлений в Приморье составил 29,5% за январь — ноябрь
- Legion-Media
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные регионального УФНС России.
Самую большую долю в структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета составили НДФЛ (35,9%) и налог на прибыль организаций (26,1%).
За 11 месяцев в федеральный бюджет поступило 27,4 млрд рублей, в консолидированный бюджет региона — 114,8 млрд.
Также стало известно об итогах работы Фонда развития промышленности Самарской области в 2021 году, передаёт volga.news. Общая сумма предоставленных льготных займов для реализации инвестпроектов составила 264 млн рублей.
«По действующей региональной программе в этом году региональный Фонд развития промышленности одобрил девять инвестпроектов на общую сумму 114 млн рублей, в текущем году восемь проектов уже профинансировано. Это проекты в сфере производства автокомпонентов, упаковочных и изоляционных материалов, сухих строительных смесей и многих других», — заявил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
По его словам, фонд работает с предприятиями на условиях софинансирования, и общий объём инвестиций по поддержанным проектам по регпрограмме превысит 157 млн рублей.
Ранее в Удмуртии рассказали о планах по развитию малого бизнеса в 2022 году.