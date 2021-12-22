В Удмуртии рассказали о планах по развитию малого бизнеса в 2022 году

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В рамках нацпроекта в 2022 году в Удмуртии направят около 192 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса, заявил глава региона Александр Бречалов во время выступления с итоговым докладом перед депутатами республиканского Госсовета.
В Удмуртии рассказали о планах по развитию малого бизнеса в 2022 году
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Об этом сообщает udm-info.ru.

Средства пойдут на поддержку субъектов МСП и самозанятых. Предпринимателям планируется предоставить льготные микрозаймы и поручительства.

Также предусмотрена грантовая поддержка социальных и начинающих бизнесменов.

«В 2022—2023 годах субъектам малого и среднего бизнеса предоставят льготу по налогу на имущество площадью до 1 тыс. кв. м. Налог не будет взиматься с 50 кв. м имущества», — отметил Бречалов.

Ранее НСН сообщала, что московские компании косметической, строительной и пищевой отрасли смогут принять участие в пяти международных выставках в 2022 году.

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