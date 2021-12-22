В Удмуртии рассказали о планах по развитию малого бизнеса в 2022 году
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Об этом сообщает udm-info.ru.
Средства пойдут на поддержку субъектов МСП и самозанятых. Предпринимателям планируется предоставить льготные микрозаймы и поручительства.
Также предусмотрена грантовая поддержка социальных и начинающих бизнесменов.
«В 2022—2023 годах субъектам малого и среднего бизнеса предоставят льготу по налогу на имущество площадью до 1 тыс. кв. м. Налог не будет взиматься с 50 кв. м имущества», — отметил Бречалов.
Ранее НСН сообщала, что московские компании косметической, строительной и пищевой отрасли смогут принять участие в пяти международных выставках в 2022 году.